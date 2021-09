Praças europeias com ganhos acima de 1%. Dólar e ouro no vermelho

há 25 min. 09h30

Praças europeias com ganhos acima de 1%, com todos os setores "no verde"

As principais praças europeias estão a recuperar do "selloff" vivido nas principais praças esta segunda-feira, num dia em que a crise do gigante imobiliário Evergrande marcou o tom do dia.



Assim, esta manhã os principais índices do velho continente estão em terreno positivo. O Stoxx 600, que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a valorizar 0,99% para 458,61 pontos.



Todos os setores estão a valorizar, com destaque para os ganhos do setor da energia, que aprecia 1,92%. Nota ainda para os ganhos do setor mineiro, que valoriza 1,79%, ea ainda o setor automóvel. Perante este contexto, os menores ganhos registam-se no setor das "utilities", que aprecia 0,69%.



O PSI-20 é nesta altura o índice que mais avança entre as praças ocidentais, com ganhos de 1,8%, num momento em que o BCP está em destaque nos ganhos, a avançar mais de 3%.



O índice espanhol IBEX valoriza 1,02%, o alemão DAX 1,25%, o francês CAC 40 ganha 1,44% e o FTSE 100 aprecia 1,06%.