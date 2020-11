EDP Renováveis garante projeto solar de 74 MW nos EUA

A EDP Renováveis asseguou um projeto solar de 74 Megawatts (MW) no estado norte-americano da Carolina do Norte, indicou esta terça-feira o braço para as energias limpas da elétrica nacional.Em comunicado enviado à CMVM, a empresa indica que "assegurou um projeto solarfotovoltaico com um Contrato de Compra de Energia (CAE) a 20 anos".O projeto localiza-se "no estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos da América e deverá começar operações em 2022", detalha a EDP Renováveis.Segundo a empresa, "dados os atuais ativos solares operacionais da EDPR e os 1,5 GW de projetossolares já contratados, o portfólio da EDPR aumentará a sua diversificação tecnológica e alcançará 1,8 GW de capacidade solar em 2022"."Com este novo acordo, a EDPR tem assegurado 87% dos cerca de 7,0 GW de capacidade build-out prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019", acrescenta.