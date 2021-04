Solaria e La Banque Postale fecham acordo para financiamento de 23 milhões para parques solares em Portugal

Leia Também Empresa de Braga ganha obra de mega central solar

A Solaria chegou a acordo com o banco francês La Banque Postale para o financiamento de 64 MW fotovoltaícos em Portugal, noticiam os jornais espanhóis. Este financiamento, que ainda está sujeito a aprovação, poderá ascender aos 23 milhões de euros a longo prazo.Em causa está um leilão que decorreu em julho de 2019. O montante será disponibilizado através de uma lógica de "project finance", com taxas de juro inferiores a 1,75%, de acordo com a Europa Press.O grupo dedicado aos investimentos nas energias renováveis vai inaugurar quatro parques fotovoltaícos em Portugal no dia 17 de maio, acrescenta a mesma fonte. Deste número, a maioria dos parques está instalada no Alentejo e um deles em Lisboa.Através destes parques o grupo espera atingir uma produção de 100 GWh anuais, o equivalente ao consumo energético de 30 mil casas. O preço fixo da energia atribuído à companhia espanhola no leilão de 2019 é de 19,64 euros por MWh.