EDP Renováveis notifica Concorrência da compra da EDPR Parques Eólicos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também EDP Renováveis notifica AdC sobre compra da Parque Eólico de Moncorvo

A Autoridade da Concorrência deu conta esta quinta-feira de ter sido notificada de uma operação de concentração de empresas que consiste naCom sede em Portugal, a EDP Renováveis Parques Eólicos, refere a Concorrência em comunicado.Já a EDP Renováveis é o braço do grupo EDP para a produção de energia elétrica com recurso a fontes de energia renovável a nível mundial, sendo detida pela EDP – Energias de Portugal, "holding de um grupo verticalmente integrado, ativo na produção, distribuição e fornecimento de eletricidade e no fornecimento de gás natural em diversas geografias, tais como Portugal, Espanha, Brasil e Estados Unidos da América", descreve a AdC.Além das outras tecnologias renováveis,A EDP Renováveis foi fundada em 2007 e gere 1.248 MW em todo o país, através dos seus parques eólicos e centrais solares fotovoltaicos em Portugal, capazes de gerar 2.624 GWh.