EDP liga à rede primeira central híbrida com energia solar e eólica na Península Ibérica

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira a ligação à rede do primeiro projeto híbrido a nível global que combina a produção de energia eólica e solar num único local. Trata-se também do primeiro parque na Península Ibérica a juntar estas duas tecnologias que permitem produzir energia elétrica com origem no sol e no vento.Antes deste, o grupo EDP tinha já inaugurado em 2022 o primeiro projeto híbrido de energias renováveis (hídrica e solar), na Barragem do Alqueva, com o maior projeto solar flutuante da Europa localizado na albufeira de uma central hídrica.De acordo com a empresa, este novo projeto de hibridização poderá produzir 39,5 GWh por ano, o suficiente para fornecer mais de 30 mil pessoas com energia renovável durante 12 meses e evitar a emissão de cerca de 18 mil toneladas de CO2.Do complexo faz parte a nova central solar fotovoltaica Mina de Orgueirel, que foi instalada no concelho do Sabugal, junto ao Parque Eólico de Mosteiro, interligando diretamente com a sua subestação e aproveitando assim as infraestruturas elétricas existentes para a criação de um complexo híbrido de produção de eletricidade.O novo projeto solar tem uma capacidade instalada de 8,4 MW e cerca de 17 mil painéis solares fotovoltaicos bifaciais, uma tecnologia que permite aproveitar a irradiação solar de ambos os lados do painel, maximizando a produção renovável.Já o parque eólico conta com oito aerogeradores e uma capacidade instalada total de 11 MW e já inclui uma turbina mais potente instalada no âmbito de um projeto de sobreequipamento. Desde que entrou em produção em 2004, o parque eólico de Mosteiro já produziu mais de 350 GWh de energia limpa."Através desta hibridização, aumentamos a produção elétrica da região e minimizamos o impacto de novos projetos renováveis, através do uso de infraestruturas existentes. Continuaremos a investir na hibridização de parques do nosso portefólio, tanto no mercado português como noutros com grande potencial de desenvolvimento", destacou Duarte Bello, administrador executivo da EDP Renováveis para a Europa e América Latina, em comunicado.A EDP revelou que tem neste momento em estudo ou desenvolvimento mais de 1.600 MW em projetos híbridos em Portugal e Espanha nestas tecnologias, com diferentes fases de maturidade e com previsão de entrada em operação ao longo dos próximos anos. Além disso, está também a desenvolver projetos semelhantes na América do Norte, América do Sul e em algumas outras regiões da Europa - como Polónia, Itália e Grécia.