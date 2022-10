EDP Renováveis vende dois projetos eólicos no Brasil por 350 milhões

A EDP Renováveis celebrou um acordo de compra e venda com a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) para a venda de dois projetos eólicos no estado brasileiro de Rio Grande do Norte por 1,8 mil milhões de reais (350 milhões de euros), informou esta quinta-feira a elétrica portuguesa liderada por Miguel Stilwell.Os dois projetos encontram-se operacionais e totalizam 260 MW de capacidade, refere a empresa, que indica que o "enterprise value" dos projetos foi estimado em 1,8 mil milhões de reais (350 milhões de euros) a 31 de dezembro do ano passado. Este valor "será ajustado à data de conclusão".A transação está sujeita às "condições precedentes, regulatórias e outras, habituais para uma transação desta natureza", indica ainda a EDPR.A operação leva a que o braço para as renováveis da EDP tenha já assegurado 3,4 mil milhões de euros de encaixes com a rotação de ativos, que se enquadra no programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25, anunciado pela empresa em fevereiro de 2021.