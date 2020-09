EDP Renováveis vende portfólio eólico e solar nos EUA por 565 milhões

A EDP Renováveis chegou a acordo com a Connor, Clark & Lunn Infrastructure para a venda da sua participação de 80% num portfólio eólico e solar nos EUA, indicou esta quarta-feira a empresa liderada por Rui Teixeira.Em comunicado enviado à CMVM, a empresa detalha que o portfólio em questão tem "uma capacidade instalada de 563 MW (450 MW líquidos), e que compreende quatro parques eólicos em operação e um ativo solar em fase de pré-operação".Os ativos estão dispersos pelos estados de Indiana, Wisconsin, Oklahoma e Ohio."O valor total da transação corresponde a um Enterprise Value (EV) de $676 milhões [565 milhões de euros ao câmbio atual] (pela participação de 80%), traduzindo-se num múltiplo de EV de $1,5 milhões/MW (o que equivale a um múltiplo de EV de $2,1 milhões/MW na data de início de operação dos projetos)", indica a EDPR."A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes", acrescenta.Segundo o comunicado, a transação agora anunciada leva a que a EDPR tenha já executado "mais de 55% do objetivo de 4 mil milhões de euros de rotação de ativos para o período de 2019-22, como anunciado na Strategic update de 12 de março de 2019". "A venda de participações maioritárias em projetos operacionais ou em desenvolvimento permite à EDPR acelerar a criação de valor, enquanto recicla capital para reinvestir em crescimento rentável", conclui.