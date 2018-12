EDP vai baixar o preço da luz em 3,5% no mercado livre

Os clientes da EDP do mercado liberalizado também vão ver a conta da luz baixar em 3,5% a partir do próximo ano. A decisão foi comunicada esta sexta-feira, 21 de Dezembro, pela eléctrica liderada por António Mexia.





"A EDP irá reduzir preços de electricidade para as famílias em 2019, registando uma descida média de 3,5% para 90% destes clientes", informou fonte oficial da empresa.





"Os restantes clientes domésticos também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão. A actualização tarifária prevista para 2019 resulta da redução das tarifas de acesso à rede, bem como da evolução de preços da electricidade no mercado grossista", detalhou a EDP.





A decisão da eléctrica acontece depois de no ano passado ter aumentado as tarifas do mercado livre em 2,5%. E na mesma semana em que o regulador do sector de energia (ERSE) decidiu reduzir as tarifas do mercado regulado em 3,5%,uma medida que abrange cerca de um milhão de clientes. A larga maioria das famílias (5 milhões) já passou para o mercado liberalizado.