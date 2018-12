Endesa e Goldenergy vão descer preços da luz em 6,3% e 4%

A empresa liderada por Nuno Ribeiro da Silva decidiu baixar em média 6,3% as tarifas da electricidade. Já a Goldenergy vai reduzir a factura em 4%. Iberdrola também vai seguir tendência.

No próximo ano a factura da luz também vai ficar mais barata no mercado liberalizado. Tal como a EDP Comercial, a Endesa e a Goldenenergy vão reduzir o preço da electricidade a partir de 1 de Janeiro de 2019.





No caso concreto da Endesa, as tarifas da electricidade para a sua carteira de clientes vão descer uma média de 6,3%.



Numa nota enviada ao Negócios, a empresa liderada por Nuno Ribeiro da Silva sublinha que "apesar da constante subida do custo da electricidade nos últimos anos, a Endesa não irá reflectir essa subida nas facturas dos seus clientes, reduzindo os preços, em média, 6,3%".





Já a Goldenergy destaca que depois de em 2018 ter sido "considerada pela ERSE como o operador com a melhor proposta de preços do mercado", em 2019 quer "continuar a manter esse estatuto". Por isso vão reduzir em 4% os preços. "Uma redução que só é possível em virtude do investimento que a empresa tem realizado na sua transformação digital e num aumento da sua eficiência", disse fonte oficial da empresa.