EDP vende linha de transmissão no Brasil por 482 milhões

A EDP, através da sua subsidiária EDP Brasil, concluiu esta terça-feira a venda à Edify Empreendimentos e Participações, uma sociedade gerida pela Actis, da linha de transmissão EDP Transmissão SP-MG, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A contrapartida da transação corresponde a um "enterprise value" de 2.602 milhões de reais, o equivalente a 482 milhões de euros, tendo em conta uma taxa de câmbio de 5,4 euros por real.A linha de transmissão tem uma extensão de 743 quilómetros e uma receita anual permitida (RAP) de 288,5 milhões de reais, o equivalente a 53,9 milhões euros ao câmbio atual."Esta transação insere-se na estratégia de rotação de ativos para a atividade de transmissão no Brasil, definida no Plano de Negócios da EDP para o período 2023-2026", indica a elétrica.