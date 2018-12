EDPR conclui financiamento de "tax equity" nos Estados Unidos

Lusa

A EDPR Renováveis (EDPR) completou, através da sua subsidiária EDP Renewables North America, o financiamento de "tax equity" relativo ao parque Turtle Creek (199 MW), nos EUA, no montante de 196 milhões de dólares (171,8 milhões de euros).

O financiamento "tax equity" foi inicialmente comunicado a 19 de Setembro de 2018 e, de acordo com o mesmo, a conclusão do financiamento do projecto ocorreria aquando da entrada em operação do parque.

"Com a conclusão deste financiamento, a EDP Renováveis anuncia que completou as necessidades de financiamento dos projectos de 2018 localizados nos EUA, todos com contratos de venda de longo prazo", informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por Manso Neto (na foto).

Deste modo, sublinha o documento, a EDPR assegura um montante global de 464 milhões de dólares (406,8 milhões de euros), "o que permite uma utilização eficiente dos benefícios fiscais a serem gerados pelos projectos".

Na semana passada, a EDP Renováveis garantiu acesso a um financiamento de 400 milhões de dólares (349,8 milhões de euros) através da filial norte-americana, também mediante um acordo "tax equity", através do qual cedeu "um interesse económico nos projectos eólicos Meadow Lake VI (200 MW) e Prairie Queen (199 MW)".

O acordo foi firmado com o Citigroup Global Markets e outra instituição financeira, comunicou a cotada a 21 de Dezembro. Na nota enviada ao regulador, a EDPR explicou que os referidos projectos estão localizados nos estados de Indiana e Kansas, respectivamente. Ambos os projectos têm garantidos contratos de venda de longo prazo.