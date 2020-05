Os projetos eólicos deverão iniciar as operações em 2021, acrescenta o comunicado.



"A capacidade atribuída à EDPR representa mais de 10% da capacidade total do leilão e tem um preço médio atribuído de €63/ MWh", detalha a empresa energética.



Este contrato eleva para aproximadamente 1,3 GW de "projetos a serem instalados na Europa no âmbito do Plano de Negócio para 2019-2022", destaca ainda a EDP Renováveis.



"Atualmente, a EDPR tem assegurado 84% dos cerca de 7,0 GW de capacidade build-out eólica e solar prevista para o período de 2019-2022,

conforme anunciado no Strategic Update de março de 2019, e continuará a analisar e desenvolver projetos rentáveis", conclui.

