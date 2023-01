Efeito cambial tira 50 milhões à EDPR na venda de dois projetos eólicos no Brasil

A EDP Renováveis concluiu a venda à Companhia Paranaense de Energia (COPEL) de dois projetos eólicos no estado brasileiro de Rio Grande do Norte por 1,8 mil milhões de reais (300 milhões de euros), indicou esta segunda-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell.O valor da operação é 50 milhões de euros inferior ao que havia sido anunciado a 6 de outubro , fruto da queda da moeda brasileira face ao euro.A operação leva a que o braço para as renováveis da EDP tenha já assegurado 3,4 mil milhões de euros de encaixes com a rotação de ativos, que se enquadra no programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-25, anunciado pela empresa em fevereiro de 2021.