Eletricidade em França dispara para 3.000 euros/MWh. País em risco de ficar sem luz

segundo maior sistema elétrico da Europa, atrás apenas do alemão. Esta situação no mercado francês vai obrigar o país a importar mais eletricidade dos Estados vizinhos, como Alemanha, Espanha ou Reino Unido.

Com quase metade das centrais nucleares paradas para manutenção, a atual crise global do setor energético e ainda o aumento da procura devido a uma quebra acentuada na temperatura, França viu esta segunda-feira os preços da eletricidade dispararem no mercado grossista para perto dos 3.000 euros por megawatt-hora (MWh), um valor nunca antes visto.Os preços estão esta manhã a ser negociados numa média de 541,43 euros, mas entre as 08:00 e as 09:00 chegaram a bater nos 2.987,78 euros/MWh. Por compração, no Mibel, mercado grossista de Portugal e Espanha, estão nos 251 euros. No ano passado, em fevereiro, antes da crise no setor da energia, rondavam os 30 euros.Face à situação, a RTE, equivalente à REN portuguesa, declarou o nível de alerta laranja diante do risco de problemas de abastecimento de energia elétrica no país. O operador francês pediu ainda às empresas, aos municípios e aos cidadãos para moderarem o seu consumo.Ainda assim, este disparo não será sentido pelo bolso dos consumidores. O governo de Emmanuel Macron - que vai às urnas no próximo domingo - prometeu que a eletricidade não vai subir mais de 4% em 2022, com os aumentos que acontecerem a partir dessa meta a serem absorvidos pela empresa de energia público-privada Électricité de France (EDF).França tem o