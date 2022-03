O mercado livre de eletricidade ganhou quase 5 mil clientes em janeiro, face ao mês anterior, e subiu 1,9% em termos homólogos, para um total acumulado de 5,4 milhões, revelam dados publicado, esta terça-feira, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).Janeiro também ficou marcado por um aumento do consumo que cresceu 19,9 TWh (Terawatt-hora) relativamente a dezembro de 2021, atingindo 42.103 GWh (Gigawatt-hora), com o mercado livre a representar 94% do total registado em Portugal continental, de acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade. Em termos homólogos, registou-se um aumento do consumo no mercado livre de 0,7%.

Segundo a ERSE, a quase totalidade do número de clientes do mercado livre concentra-se no segmento dos clientes residenciais, que representaram 98,9% do total.Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (73,8%) e em consumo (42,4%). Não obstante, face ao mês anterior, registou uma redução de 0,2 pontos percentuais no primeiro caso e de 0,1 pontos percentuais no segundo.A liderança também pertence à EDP no segmento dos clientes industriais, apesar de a sua quota de mercado ter descido em termos mensais 0,5 pontos percentuais para 25,7%. Já o segmento dos grandes consumidores tem à frente a Iberdrola, cuja quota de mercado desceu 2,1 pontos percentuais face a dezembro do ano passado para 25,4%.