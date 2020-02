Energia de ilha portuguesa nas mãos de uma neozelandesa

Começou com uma alemã, que vendeu a maioria do projeto a uma dinamarquesa, com a qual está em guerra judicial em Portugal e na Alemanha, para acabar nas mãos de uma neozelandesa. Palco: ilha açoriana da Graciosa, onde 65% da energia consumida passa a ter origem em fontes renováveis.