Luz e gás ficam 3% mais caros para maioria das famílias no mercado regulado em abril

Os preços da eletricidade e gás natural vão aumentar nos mercados regulados a partir de 1 de abril, anunciou esta terça-feira a Entidade Regulador dos Serviços Energéticos (ERSE).De acordo com o regulador, para a maioria dos clientes domésticos no mercado regulado as subidas nos preços traduzir-se-á num aumento de 3% na fatura média mensal quer na eletricidade quer no gás.Os consumidores no mercado regulado da eletricidade representavam, em janeiro último, "cerca de 6% do consumo total e de 927 mil clientes".Em comunicado, a ERSE indica que "face à escalada de preços no mercado grossista de eletricidade, atualiza o preço da tarifa de energia do mercado regulado, em +5 euros por MWh, com efeitos a partir de 1 de abril de 2022".Já no gás natural, e também tendo em conta a "escalada de preços nos mercados grossistas do gás natural", a atualização é de "+2 euros por MWh, com efeitos a partir de 1 de abril de 2022".Os consumidores no mercado regulado do gás natural representavam "cerca de 2,2% do consumo total e de 230 mil clientes, em janeiro de 2022".