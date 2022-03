Energia: Portugal quer limite aos preços no mercado ibérico

Portugal e Espanha querem estabelecer um tecto máximo para o preço da eletricidade no mercado grossista, mas o ministro do Ambiente avisa que proposta ibérica tem opositores na Europa. Ao contrário do preço, garante que o país não tem problemas na disponibilidade.

