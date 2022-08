ERSE disponibiliza novo comparador de ofertas comerciais de energia

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira a disponibilização de um novo comparador de ofertas comerciais de energia disponíveis no mercado, em forma de lista interativa que dispensa simulações ou dados da fatura.Numa conjuntura de grande volatilidade dos preços de energia, provocada, em grande medida, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a ERSE disponibiliza uma lista interativa dos 'Preços das Ofertas Comerciais de energia em mercado', colocando assim à disposição dos consumidores mais uma ferramenta que os ajude a encontrar a melhor oferta no mercado e a acompanhar a rápida evolução dos mercados retalhistas de eletricidade e gás natural", informou o regulador da energia, em comunicado.Trata-se de uma ferramenta que, tal como o simulador de preços também disponibilizado na página de internet da ERSE, tem como objetivo ajudar o consumidor a escolher a oferta comercial que melhor se adeque ao seu perfil.A informação apresentada nesta lista interativa é atualizada em simultâneo com o simulador de preços, com base na informação disponibilizada por cada um dos comercializadores ao regulador.A ERSE, liderada por Pedro Verdelho (na foto) recomendou, ainda, que os consumidores, no início de cada ano e, preferencialmente duas vezes por ano, consultem o simulador de preços, para avaliar se existem em mercado ofertas comerciais que lhe permitam poupar na fatura de energia, recordando também que "o mercado é dinâmico" e, por isso, "todos os dias há o lançamento de novas ofertas comerciais e a descontinuação de outras".