ERSE repreende Audax por dar menos de 10 dias para pagar conta da luz

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) admoestou a Audax por ter emitido faturas cujo prazo limite de pagamento era inferior a dez dias.Numa nota enviada esta sexta-feira, o regulador do setor energético explica que a comercializadora de origem espanhola emitiu e enviou aos seus clientes domésticos de eletricidade "39 faturas, entre setembro de 2018 e maio de 2019, com um prazo limite de pagamento inferior a dez dias úteis", uma prática proibida por lei.Na sequência do caso, a ERSE abriu um Processo de Contraordenação contra a Audax em agosto do ano passado, "para apuramento da eventual prática das contraordenações, no seguimento de várias denúncias e reclamações recebidas".Já em julho deste ano, após a fase de inquérito, o regulador "adotou decisão final de admoestação à comercializadora Audax pela prática negligente de uma contraordenação (leve) no setor elétrico".Na decisão, a ERSE teve em conta a dimensão da Audax, a colaboração da empresa durante o processo, e a gravidade da infração, que acabou por ser "atenuada em função da não cobrança pela visada de juros de mora aos consumidores".A reação da Audax ao processo também foi tida em consideração na decisão de aplicar uma contraordenação leve, uma vez que desde que foi identificada a prática ilícia, a empresa adotou medidas adotado "para evitar a sua ocorrência", nomeadamente a "alteração da parametrização do sistema informático de faturação".A ERSE recorda que a regulamentação em vigor obriga os comercializadores a assegurar aos consumidores um prazo limite de pagamento de, pelo menos, dez dias úteis contados desde a data de apresentação da fatura.