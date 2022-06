Escalada nos preços do gás trama eficácia do “travão” ibérico

No dia em que se assinala a primeira semana de entrada em funcionamento do mecanismo ibérico que limita os preços do gás usado para produção de energia elétrica, o valor do MWh vai estar a valer, em média, 152,75 euros, nos mercados grossistas. No entanto, a este valor é preciso somar ainda mais 129,37 euros por MWh, por conta da compensação às centrais térmicas e do ajuste calculado pelo OMIE (operador que faz

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...