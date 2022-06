Espanha quer baixar IVA da luz para 5%

Leia Também Ganhos da energia sobrevivem a intervenções estatais

Hace un año rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. En el próximo #CMin lo reduciremos del 10 al 5% para seguir protegiendo a la ciudadanía de los efectos de la guerra. Esperamos que todos los grupos apoyen la medida en beneficio de las familias, empresas e industrias del país. pic.twitter.com/rZqPAAASka — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2022

Leia Também Escalada nos preços do gás trama eficácia do “travão” ibérico

Um ano depois de ter baixado o IVA da eletricidade de 21% para 10%, o Governo espanhol prepara-se agora para aprovar uma nova redução do imposto.No Twitter, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, adiantou que, no Conselho de Ministros extraordinário marcado para o próximo sábado, o Executivo de Madrid irá dar luz verde a uma redução para 5%, de forma a mitigar junto dos consumidores os efeitos da invasão militar da Ucrânia."Há um ano reduzimos o IVA sobre a eletricidade de 21% para 10%. No próximo Conselho de Ministros vamos reduzi-lo de 10% para 5% para continuar a proteger os cidadãos dos efeitos da guerra. Esperamos que todos os grupos políticos apoiem a medida em benefício das famílias, empresas e indústrias do país", escreveu o chefe do Governo espanhol.No mesmo encontro, espera-se que os ministros prolonguem as medidas já em vigor no país, para conter a escalada dos preços na energia, com a imprensa espanhola a antecipar que outras resoluções possam ser adotadas.Sabe-se já que Espanha irá também criar um novo mecanismo para conter as margens das empresas de energia, para entrar em vigor no próximo ano. Falta, para já, apenas decidir se a equipa de Pedro Sánchez opta pela criação de um imposto ou por uma sobretaxa aplicada diretamente às energéticas.

"É justo que as empresas de eletricidade paguem uma parte maior [dos impostos], porque tiveram maiores benefícios com o aumento dos custos da energia", defendeu a ministra das Finanças, María Jesús Montero, citada pelo Expansion.