Exxon a caminho da maior aquisição do ano

A Exxon Mobil está em negociações para comprar a Pionner Natural Resources, de acordo com fontes conhecedoras do processo, citadas pela Bloomberg. Caso as conversações cheguem a bom porto esta será a maior aquisição da petrolífera desde 1999.





Estas negociações ocorrem numa altura em que a empresa tenta tornar-se o maior produtor de petróleo extraído das rochas de xisto betuminoso ("shale oil") nos EUA.





O Wall Street Journal acrescenta que o acordo poderá valer 60 mil milhões de dólares, o equivalente a 56,87 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual.





Uma fonte salvaguarda que as conversações ainda pode morrer na praia, mas caso terminem com sucesso, o acordo pode surgir nos próximos dias. Contactadas pela Bloomberg, tanto a Exxon como a Pionner recusaram a comentar o que classificaram como "rumores do mercado".





Uma vez que as conversações cheguem a bom porto, a operação de M&A (sigla inglesa para fusões e aquisições) poderá tornar-se a maior do ano, superando a compara da Seagen pela Pfizer em março por 43 mil milhões de dólares (40,76 mil milhões de euros).





Este acordo faria ainda da Exxon um produtor de 1,2 milhões de barris por dia – mais do que muitos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A aquisição daria ainda à petrolífera crude de baixos custo e risco, que alimentaria as refinarias da empresa espalhadas pela Costa do Golfo até depois de 2050.





Por seu lado, a Pionner tem centrado as atenções do setor petrolífero, desde que o seu CEO e fundador, Scott Sheffield, anunciou em abril que se iria reformar.





Scott Sheffield ocupou este cargo desde os anos de 1970, sendo considerado um dos responsáveis pelo "boom" da produção de "shale oil", que contribuiu para que os EUA se tornassem uma potência petrolífera.