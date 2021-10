Finerge compra central fotovoltaica em Alcácer do Sal

produtora de energia renovável

Pedro Norton ter compradoCom a compra desta nova central fotovoltaica no distrito de Setúbal, a Finerge aumenta a capacidade instalada em exploração, "para 1382 MW em Portugal e Espanha", passando "a energia fotovoltaica a representar agora mais de 5% dos ativos da empresa", conforme anunciado pela empresa em comunicado."Continuamos a investir na diversificação do nosso portefólio de ativos, desta vez com uma aquisição que nos permite ir aumentando a nossa capacidade de produção de energia fotovoltaica, passando agora a contar com 17 centrais deste tipo, entre Portugal e Espanha", afirma Pedro Norton, CEO da Finerge.A central fotovoltaica em Alcácer do Sal tem uma capacidade de 15 MWp e "funcionará em mercado aberto, sem tarifa". A Finerge espera, com este negócio, "evitar a emissão de 1661 quilotoneladas de CO2 para a atmosfera, face às 1312 quilotoneladas que já evitou em 2020".A Finerge tem neste momento uma capacidade instalada de 1.382 MW, produzindo cerca de 3,2 tpor ano, evitando a emissão de 1.661 quilotoneladas de CO2, através dos 679 aerogeradores que tem instalados nas 56 centrais eólicas e nas 17 centrais solares fotovoltaicas que explora em Portugal e Espanha.