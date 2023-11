"Flamingo Verde" do hidrogénio e lítio de Montalegre levantam suspeitas de corrupção sobre o Governo

Leia Também Investigação lítio: Chefe de gabinete de António Costa e Lacerda Machado detidos

Depois de, em janeiro deste ano, a Procuradoria Geral da República (PGR), ter garantido que o inquérito em curso aos negócios do lítio e hidrogénio verde não tinha ainda arguidos constituídos, o cenário parece ter-se alterado drasticamente nos últimos 10 meses, como provam agora as buscas levadas a cabo esta terça-feira na residência oficial de António Costa, em São Bento, e nos ministérios do Ambiente e das Infraestruturas, avançou a SIC Notícias.A operação em curso esta manhã envolve, assim, não só o primeiro-ministro, mas também os ministros João Galamba, Duarte Cordeiro e o ex-ministro João Matos Fernandes. Fora do Governo, somam-se buscas ao empresário Diogo Lacerda Machado. Segundo o Público, Lacerda Machado e Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, terão já sido detidos, bem como o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, e ainda dois executivos de empresas.O jornal avança também que João Galamba, Duarte Cordeiro e Matos Fernandes serão agora constituídos arguidos. Em causa estarão os projetos de exploração do lítio em Montalegre, a cargo da portuguesa Lusorecursos, e também o mega-projeto de hidrogénio verde em Sines, chamado "Green Flamingo" (consórcio que entretanto foi desfeito em circunstâncias muito pouco claras), que envolvia a EDP, Galp, REN e o empresário holandês Marc Rechter."Corre termos no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] um inquérito em que se investiga matéria relacionada com os chamados negócios do lítio e do hidrogénio verde. Esta investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça. Não tem arguidos constituídos", informou a PGR no início do ano. Nessa altura, Galamba rejeitou as acusações e disse nunca ter sido ouvido "sobre esse processo absurdo, exatamente porque é absurdo e vazio".O caso remonta a 2020, ano em que o Governo de Costa lançou a ambiciosa Estratégia Nacional para o Hidrogénio Verde. No final desse ano, a revista Sábado deu conta que João Galamba, que nessa altura era secretário de Estado do Ambiente e da Energia do ministro Matos Fernandes, e o ex-ministro da Economia Pedro Siza Vieira estavam a ser investigados por "suspeitas de favorecimento" aos mega-projetos de hidrogénio verde em Sines, nomeadamente ao consórcio que envolvia a Galp, a EDP e a REN (de seu nome "Green Flamingo", e que entretanto se desfez), com um investimento estimado de 1,5 mil milhões de euros.Logo nessa altura, os governantes rejeitaram as acusações, com Siza Vieira a dizer que a investigação sobre hidrogénio verde teve origem numa "denúncia caluniosa". Tanto o Ministério da Economia como o do Ambiente atestaram desconhecer a existência de qualquer investigação. O mesmo foi dito pela Galp, EDP e REN.O objetivo da investigação era averiguar "indícios de tráfico de influências e de corrupção, entre outros crimes económico-financeiros". De acordo com a Sábado, Pedro Siza Vieira e João Galamba estavam então "sob apertada vigilância das autoridades judiciais e policiais" porque fariam "parte do grupo de alvos principais num inquérito-crime que averigua indícios de tráfico de influência e corrupção, entre outros crimes económico-financeiros".A revista escreveu também que a investigação criminal terá nascido de "uma denúncia feita ao Ministério Público, que alertava essencialmente para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais naquele que é seguramente o maior investimento financeiro público lançado pelos dois governos liderados por António Costa: o plano nacional do hidrogénio". O nome de Pedro Siza Vieira foi, entretanto, retirado da lista de governantes investigados.Depois disso, em janeiro de 2021, novas notícias deram conta de que António Costa estava também envolvido em várias conversas telefónicas sobre o tema com o ex-ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que, por sua vez, estava sob escuta no âmbito da mesma investigação. Nesse contexto, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, validou uma das escutas intercetadas e mandou destruir as outras duas, mas o Ministério Público não concordou com a decisão do presidente do Supremo e recorreu dos seus despachos.