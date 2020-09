Fundo do BCP continua a ter palavra na gestão da EDP

O Fundo de Pensões do BCP deixou de ter participação qualificada na EDP. Porém, vai poder continuar a participar na eleição dos órgãos sociais. Nuno Amado, que está no CGS da EDP em representação do BCP, deverá manter-se neste cargo até 2021.

Fundo do BCP continua a ter palavra na gestão da EDP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.