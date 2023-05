Galamba fala com portos sobre eólicas offshore

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, vai reunir-se no final desta semana com 30 empresas e associações do setor dos portos marítimos, apurou o Negócios. O encontro acontece quase em cima do prazo limite para a apresentação do relatório final do grupo de trabalho criado pelo Governo há oito meses para o planeamento e operacionalização dos futuros parques eólicos offshore em Portugal.