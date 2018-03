Além de combustível, a Galp também vai vender electricidade em Espanha. A companhia portuguesa prepara-se para entrar no capital de uma empresa comercializadora.A Galp vai ficar com 25% da empresa Podo, avançam o jornal digital El Independiente e o Expansión esta quarta-feira, 21 de Março, que cita fontes conhecedoras da operação.Na verdade este é um regresso ao mercado espanhol de comercialização de electricidade e gás natural. A petrolífera portuguesa vendeu em 2015 à Endesa as suas actividades de comercialização de gás natural e electricidade na região de Madrid, com uma carteira de 230 mil clientes domésticos, com a transacção a ser avaliada em 24,1 milhões de eurosMas que empresa é esta? A Podo começou por vender electricidade para famílias e pequenas e médias empresas (PME). A empresa fechou também um acordo de longo prazo para comprar gás natural à Galp para depois vender aos seus clientes residenciais e PME. Segundo o El Independiente, a Podo identificou um grande potencial de crescimento nas ofertas duais e acredita que há espaço para crescer neste segmento.Esta companhia é detida por Eugenio Galdón, fundador da telecom Ono, empresa que hoje integra a Vodafone Espanha, e por Joaquín Coronado, ex-director da Ono e da EDP em Espanha.Os dois gestores controlam 75% do capital da empresa e a gestão da empresa vai continuar nas suas mãos, avança a publicação espanhola. No entanto, a Galp vai contar com um representante no conselho de administração: Miguel Gil.O mercado liberalizado de electricidade em Espanha é controlado por cinco empresas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e a portuguesa EDP. Estas companhias dividem entre si os 11 milhões de clientes do mercado regulador e controlam mais de 90% do mercado livre, num total de 17 milhões de clientes, segundo um estudo de uma eléctrica citado pelo El Independiente. Os restantes 9% do mercado são controlados pelas pequenas eléctricas, como Feníe Energia, Holaluz ou a Podo.