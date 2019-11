A Galp concluiu a compra da brasileira Belem Bioenergia Brasil à Petrobras. A empresa portuguesa tinha metade do capital desta sociedade, e os outros 50% estavam nas maãos da Petrobras que, com esta venda, sai do capital.





A Belem Bionergia Brasil foi constituída em 2011 pela Petrobras e pela Galp, para a produção de óleo vegetal no Brasil.



"Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída, cabendo à Petrobras Biocombustíveis S.A o direito de receber cerca de 24,7 milhões de reais (5,5 milhões de euros), os quais serão retidos pela Galp até dezembro de 2020 para compensação de potenciais pagamentos de indemnizações", declarou a Petrobras num comunicado partilhado no seu 'site'.



A estatal brasileira acrescentou ainda que a operação em causa "está alinhada à otimização do portefólio e à melhoria de alocação do capital da companhia", visando a "geração de valor" para os seus acionistas.



A operação já tinha recebido luz verde do regulador da concorrência em setembro, depois de ter anunciada no início desse mês.