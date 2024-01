Galp confirma que encontrou petróleo na Namíbia

anunciado que o poço Mopane-1x, localizado ao largo da Namíbia, mostrava

Leia Também Galp diz que há sinais de presença de hidrocarbonetos em poço ao largo da Namíbia

poço Mopane-1x vão continuar e que depois serão relocalizadas para o poço poço Mopane-2x para avaliar a extensão da descoberta.





Depois de, há uma semana, a petrolífera ter , agora a Galp confirma que encontrou petróleo leve, ou seja, um tipo de petróleo com baixa densidade e que escoa livremente à temperatura ambiente.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp informa que, juntamente com os parceiros do consórcio que lidera para explorar este projeto, fez trabalhos de perfuração e vai continuar a analisar os resultados.O portefólio "upstream" da Galp na Namíbia consiste na licença de exploração petrolífera n.º 83 (PEL 83), na qual detém uma participação de 80%. Esta abrange uma área de quase 10 mil quilómetros quadrados na bacia de Orange, situada na parte sul das águas da Namíbia, junto à fronteira com a África do Sul.A 2 de janeiro, a empresa portuguesa anunciou que o poço mostrava "sinais preliminares de presença de hidrocarbonetos", mas sublinhou então que era "prematuro" tirar conclusões antes de a campanha estar concluída e de todos os dados serem analisados.A Galp informa ainda que as operações de perfuração noEm 2021 a Shell e a TotalEnergies já tinham encontrado petróleo a cerca de 70 quilómetros do local onde está o projeto da Galp, na bacia de Orange.