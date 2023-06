Galp entra na corrida ao eólico offshore de mão dada com a francesa Total Energies

Leia Também Norueguesa BW Ideol e espanhola Elawan Energy juntas na corrida ao eólico offshore

A portuguesa Galp e a francesa Total Energies anunciaram esta terça-feira um novo acordo para explorarem em conjunto "potenciais oportunidades na energia eólica offshore em Portugal", no âmbito dos planos do Governo para leiloar até 10 GW de capacidade eólica no mar nos próximos anos."As duas empresas irão trabalhar em conjunto para desenvolver potenciais projetos eólicos offshore ao longo da costa portuguesa. Esta parceria combina a forte presença e conhecimento do mercado português da Galp com as competências da Total Energies em projetos eólicos offshore de grande escala", informaram em comunicado.A Total Energies conta já com um portfólio global de 12 GW de eólico offshore e uma "presença ibérica em expansão", refere o mesmo comunicado.Para a Galp, este acordo representa a entrada na corrida ao eólico offshore em território nacional, uma "nova oportunidade" identificada pela petrolífera. "A Galp planeia transformar a sua base industrial em Portugal para disponibilizar uma vasta gama de soluções energéticas de baixo carbono e as energias renováveis são a espinha dorsal desta transição," afirmou Georgios Papadimitriou, administrador executivo da Galp para as Renováveis, Novos Negócios e Inovação.Já para a Total Energies, esta parceria "reforçará as atividades renováveis em Portugal", onde a empresa tem um "portefólio total de mais de 1 GW de projetos solares e eólicos em operação ou em desenvolvimento," afirmou Olivier Terneaud, vice-presidente da TotalEnergies para o eólico offshore."Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria com a Galp, um dos players mais relevantes na Península Ibérica, que contribuirá para a nossa ambição de instalar 100 GW de capacidade global de geração renovável até 2030", reforçou ainda.Em Portugal, a francesa tem já uma carteira de mais de 550 MW de energia eólica e solar em desenvolvimento. Através da sua afiliada Total Eren, opera uma carteira de 545,1 MW de capacidade instalada de fontes de energia renovável, abrangendo diversas tecnologias, nomeadamente eólica onshore, solar fotovoltaica e hídrica.