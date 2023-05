Norueguesa BW Ideol e espanhola Elawan Energy juntas na corrida ao eólico offshore

Leia Também Eólicas no mar podem custar até 40 mil milhões

Com mais de uma década de experiência na execução de projetos eólicos offshore, a empresa norueguesa BW Ideol anunciou a assinatura de um acordo preliminar com a promotora espanhola de energias renováveis Elawan Energy (controlada pelo grupo japonês Orix) para entrar na corrida às eólicas offshore na Península Ibérica.O objetivo será o desenvolvimento de um pipeline de projetos de energia eólica no mar, com múltiplos gigawatts, ao largo das costas de Portugal e Espanha. O acordo será ainda sujeito a novas negociações por parte das duas empresas, antes de assinarem a versão final com vista a participar nos leilões já anunciados pelos Governo português e espanhol.Por cá foi anunciado esta semana pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos que o primeiro leilão de energia eólica offshore em Portugal terá lugar só depois de outubro de 2023, com quatro lotes a concurso (um em Viana do Castelo, dois na Figueira da Foz e outro em Sines), até um máximo de 2 GW. Até ao final da década, a ambição do Governo é ter 10 GW de turbinas eólicas no mar.Por seu lado, Espanha planeia alcançar 3 GW de energia eólica flutuante em 2030. Os principais grupos energéticos espanhóis - Iberdrola, Repsol, Naturgy e Acciona, entre outros- já avançaram (sozinhas ou em parceria) com projetos para desenvolver a energia eólica marinha no país.Em Espanha, a Elawan Energy detém projetos renováveis com mais de 2,6 GW (energia solar, hídrica e eólica), já construídos, e um portefólio com mais de 8,4 GW em desenvolvimento. Desde fevereiro de 2023 que a empresa é dtida a 100% pelo grupo financeiro multinacional Orix, sediado no Japão.Neste momento, a BW Ideol e a Orix já colaboram no mercado japonês como parceiros e co-promotores de um projeto de energia eólica offshore flutuante já em desenvolvimento."Queremos continuar a expandir o nosso pipeline global. QA Elawan Energy tem uma presença locar forte e de sucesso em Espanha e tem agora o apoio de uma das maiores empresas financeiras do Japão, a Oriz. Juntando a experiência que temos no eólico offshore, com o desenvolvimento de projetos e tecnologia, estamos confiantes que vamos apostar em projetos competitivos na Península Ibérica", disse Paul de la Guérivière, CEO da norueguesa BW Ideol, citado em comunicado.Por seu lado, Dionisio Fernández Auray, CEO da Elawan Energy, considerou que "entrar no negócio da energia eólica offshore permite-nos diversificar fontes de receita e abir novos horizontes".A BW Ideol tem já duas turbinas eólicas offshore flutuantes em operação em França e no Japão, a que se soma um pipeline de 1 GW em desenvolvimento na Escócia.