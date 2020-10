Galp lança empresa para vender painéis solares

A Galp Energia decidiu apostar no autoconsumo no âmbito da estratégia de reforçar o investimento em energias limpas. Esta aposta foi concretizada através da criação de uma nova empresa, a EI - Energia Independente, que vai vender painéis fotovoltaicos em Portugal e Espanha a famílias e empresas.



Numa conferência online, Ignacio Madrid, presidente executivo da nova empresa, começou por sublinhar que o que distingue a EI de outras empresas que já operam neste segmento há vários anos é a plataforma tecnológica que "permite identificar o potencial de cada instalação".



Em causa está a tecnlogia eiTech2Perform que através de imagens de satélite, algoritmos de inteligência artificial e big data ajuda os consumidores a escolher a melhor localização para a instalação de painéis solares de acordo com as suas necessidades de consumo. Além disso, disponibiliza um simulador que permite "a cada utilizador introduzir a sua morada num mapa, selecionar o espaço no telhado e comunicar o seu consumo aproximado em menos de um minuto". Com estes dados, a plataforma oferece um primeiro orçamento aproximado e uma indicação de possíveis poupanças.



A empresa detida a 100% pela Galp garante uma rentabilidade entre os 15% e os 25% e o retorno do investimento no prazo de 5 a 7 anos para o caso de instalações comerciais e industriais.