Galp prepara plano de contingência para gás natural

A crise no mercado do gás natural está a preocupar a Galp, que tem estado em contacto com os seus principais fornecedores para garantir que no próximo inverno não existirão falhas no abastecimento.

