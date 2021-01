Galp produziu menos petróleo no quarto trimestre e vendas de combustíveis caíram menos

A Galp Energia revelou esta manhã o "trading update" do quarto trimestre de 2020, que mostram uma evolução negativa na produção de petróleo e uma queda menos acentuada na venda de combustíveis.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a produção de petróleo a Galp atingiu 121,1 mil barris por dia em termos líquidos, o que corresponde a uma descida de 10% face ao quarto trimestre de 2019 e uma redução de contra 8% face ao terceiro trimestre de 2020.





No Brasil, que representa a grande parte da atividade da Galp no "upstream", a produção "net entitlement"baixou 10% em termos homólogos, sendo que em Angola a queda foi ainda maior (-15%).





No comunicado a petrolífera assinala que a atividade de produção de petróleo foi penalizada por atividades de manutenção planeadas e de restrições operacionais, resultantes sobretudo da situação pandémica.





No terceiro trimestre a produção da Galp tinha subido 6%. Se no upstream a Galp passou para o vermelho, na venda de produtos petrolíferos conseguiu recuperar, apesar de permanecer com variações negativas acentuadas.





As vendas de produtos petrolíferos caíram 24% em termos homólogos, depois de terem descido 30% no trimestre anterior. Ainda na unidade comercial as vendas de gás natural cederam 24% e as vendas de eletricidade subiram 9%.





Na área de refinação e midstream a Galp Energia registou as matérias-primas processadas desceram 11% contra o período homólogo e ficaram estáveis face ao terceiro trimestre.





A notícia positiva é que a margem de refinação regressou a terreno positivo. Passou parar 1,6 dólares por barril, contra -0,7 dólares no terceiro trimestre.





Por fim, na unidade de renováveis e novos negócios a Galp Energia chegou ao quarto trimestre com 926 MW de capacidade instalada, com uma geração de energia de 170 GWh.





No final do quarto trimestre a Galp Energia tinha uma dívida de 2,1 mil milhões de euros e caixa e equivalentes d 1,7 mil milhões de euros, em linha com o registado no final do terceiro trimestre.