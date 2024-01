Galp quer juntar-se a Shell e BP em queixa contra exportador de gás natural

A Galp pediu aos reguladores norte-americanos autorização para se juntar à Shell e à BP numa queixa contra a Venture Global, um exportador de gás natural liquefeito (GNL), revelou o Financial Times , levando, num primeiro momento, as gigantes Shell e BP a avançarem com processos contra a empresa exportadora e, agora, ao pedido da empresa portuguesa para se juntar.Em agosto, a Galp dizia ao Público que estava " a avaliar todas as opções para garantir o cumprimento dos seus direitos contratuais" . Agora, segundo o jornal britânico, endereçou à Ferc (Federal Energy Regulatory Commission), na terça-feira, 9 de janeiro, o pedido para se juntar às gigantes americanas neste processo.As petrolíferas queixam-se há cerca de um ano de estar a, num conflito que gerou grandes disrupções no mercado de GNL, recorda o jornal britânico.O gás natural liquefeito ganhou outra relevância na sequência da guerra na Ucrânia, com os países europeus a tentarem encontrar alternativas ao gás russo.