Galp vai fornecer energia de parques solares espanhóis após acordo com X-Elio

A Galp vai oferecer aos seus clientes energia renovável com origem nos parques solares da espanhola X-Elio, informa a petrolífera portuguesa.





O acordo entre ambas as empresas consiste em vários Contratos de Aquisição de Energia de longo-prazo, conhecidos na sigla inglesa por PPA (Power Purchase Agreement). A Galp vai contar com energia produzida em parques espanhóis que se encontram agora na fase final de desenvolvimento. A comercialização desta energia tem início em junho de 2020, e vai aumentar faseadamente durante o período de 12 anos que marca a duração dos contratos.





Os parques em causa têm a capacidade de 200 megawatts. A energia produzida será a suficiente para abastecer 140 mil casas ao mesmo tempo que se reduz em 19 mil toneladas as emissões anuais de dióxido de carbono.





"O presente acordo enquadra-se na estratégia da Galp de assegurar um fornecimento equilibrado e competitivo de longo-prazo para as suas atividades de comercialização de energia, disponibilizando aos seus clientes o acesso a soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis", justifica a empresa no texto do comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).