Queda do preço de petróleo pode pesar nos resultados da Galp

A Galp Energia anunciou um aumento homólogo da sua produção de petróleo em 21% no terceiro trimestre deste ano. Mas a queda de 18% no preço da matéria-prima entre julho e setembro de 2019, face ao mesmo período do ano passado, pode sobrepor-se, segundo Salih Yilmaz, analista da Bloomberg.





"É provável que a queda significativa dos preços dos hidrocarbonetos venha a pesar no EBITDA da Galp do terceiro trimestre, quando comparado com o ano passado, apesar do aumento de 21% na produção de ‘oil and gas’", segundo uma nota, divulgada pela agência de notícias.





Devido ao aumento homólogo de produção de 17% no Brasil, com a produção de 111,3 mil barris de petróleo, e a subida de 72% em Angola, com 12,7 mil barris, a empresa espera um crescimento entre 8% e 12%, no período em análise.





No entanto, a cotação média do Brent no terceiro trimestre deste ano foi 18% inferior à do mesmo período de 2018. Entre julho e setembro deste ano, o preço médio do petróleo cotado em Londres e referência para Portugal foi de 62 dólares por barril, tendo atingido um pico breve nos 71,95 dólares após os ataques às instalações à Saudi Aramco. No mesmo período do ano passado o preço médio foi de 75,2 dólares por barril.





"A queda na refinação deste ano também foi confirmada pela revisão em baixa da administração sobre as margens para 2019 – caiu para 4 dólares por barril, de entre 5 e 6 dólares por barril", adiantou o analista.





Sobre a perspetiva de crescimento de produção no Brasil, o analista alertou que "a jusante pode ser uma preocupação, pois a empresa pode ser prejudicada mais do que seus pares pelas regras da Organização Marítima Internacional para 2020, devido a uma parcela relativamente grande de petróleo com alto teor de enxofre na sua produção".





A Galp apresenta resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano no dia 22 de outubro.