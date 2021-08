Gasóleo vai ficar 2 cêntimos mais barato na próxima semana na sexta queda do ano

petróleo está a caminho da maior queda semanal desde o mês de março, com a variante delta a lançar nuvens sobre a retoma económica e a procura. Com o número de casos de covid-19 a subir na China, o maior importador de crude, os investidores estão atentos à evolução da pandemia nesta região.

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).



Os preços dos combustíveis deverão ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira, 9 de agosto, num ano marcado por subidas históricas tanto no caso do gasóleo, como no caso da gasolina, de acordo com as contas do Negócios.O gasóleo simples tem margem para uma queda de 1,6 cêntimos por litro para os 1,435 euros, ao passo que a gasolina simples 95 poderá vir a cair 0,5 cêntimos por litro para os 1,671 euros por litro.As quedas previstas surgem numa altura em que o preço doEste ano tem sido marcado por fortes subidas em ambos os casos. O gasóleo simples sofre agora a sexta queda deste ano, em 33 semanas possíveis, com o preço a subir 17 cêntimos por litro neste período. A gasolina sofre apenas a quarta queda, sendo que duas delas foram de menos de 1 cêntimo por litro.