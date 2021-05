Gasolina pode perder 10% de toda a subida que acumulou este ano a partir da próxima semana

consumo deste ativo em Portugal mais do que duplicou , comparando com abril do ano anterior, numa altura em que as restrições à circulação dos cidadãos foram levantadas de forma gradual, de acordo com os dados disponibilizados pela ENSE -

Entidade Nacional para o Sector Energético.



No período em análise,

o consumo de gasóleo subiu 62%, enquanto que o "jet fuel" - utilizado pelos aviões - disparou mais de 300%, comparando com abril de 2020. Somando todas as categorias de combustível, a ENSE regista um aumento homólogo de 59% no consumo.

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Os preços dos combustíveis deverão cair a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de maio, com a gasolina a ter margem para perder cerca de 10% de todo o valor que foi acumulando em 2021.Os cálculos do Negócios apontam para uma redução na ordem dos 2 cêntimos por litro para os 1,587 euros, no caso da gasolina. A confirmar-se, será uma queda de dois dígitos, em termos percentuais, face à subida de 17 cêntimos por litro que foi registada este ano, já a contar com a possível queda na próxima semana.No caso do gasóleo, há margem para uma queda de preços mais contida, em torno de 1 cêntimo por litro, para os 1,388 euros por litro. Este ano, os preços do gasóleo subiram cerca de 12 cêntimos por litro.No mês passado, altura em que o preço da gasolina subiu 2 cêntimos, o