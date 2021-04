Gasolina pode subir para máximos de dois anos e meio. Diferença para gasóleo é a maior desde 2018

Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir no inicio do próximo mês, com a gasolina a destacar-se em máximos de dois anos e meio, de acordo com os cálculos do Negócios, com base nos dados divulgados pelaA partir da próxima segunda-feira, dia 3 de maio, é esperado que o preço da gasolina suba cerca de 1 cêntimo para os 1,59 cêntimos por litro, o que representa o preço mais elevado desde outubro de 2018. Só este ano, o preços deste ativo escalaram 17 cêntimos, ou 13%.No caso do gasóleo, o aumento será mais tímido, na ordem de 0,5 cêntimos, para os 1,37 euros por litro, sendo este um máximo desde fevereiro do ano passado. Em 2021, o gasóleo ficou 11 cêntimos mais caro ou 9%.Assim, tendo em conta a maior subida do preço da gasolina, a diferença entre os dois tipos de combustível poderá aumentar para os 22,1 cêntimos, a maior distância entre ambos nos últimos dois anos e meio.No mês de abril, o preço do gasóleo subiu 1 cêntimo e o da gasolina escalou quase 2 cêntimos por litro.