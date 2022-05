Gasolineiras não refletiram descida do imposto nos preços dos combustíveis

A descida do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) não foi repercurtida integralmente pelas gasolineiras no preço de venda dos combustíveis, noticia, esta terça-feira, o Correio da Manhã (CM).





A medida devia traduzir-se num corte de 15,5 cêntimos por litro de gasolina e 14,2 cêntimos no caso do gasóleo. No entanto, segundo o jornal, que cita vários 'sites' que comparam os preços praticados nos principais postos do país, a Galp terá descido a gasolina 95 em 11,5 cêntimos e o gasóleo em 10,2; enquanto a BP diminuiu o preço por litro de gasolina em 10 cêntimos e o gasóleo em 12 e a Repsol 'descontou' no valor cobrado, 11 e 10 cêntimos, respetivamente.



A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a monitorizar a evolução dos preços dos combustíveis desde a meia-noite de segunda-feira.



