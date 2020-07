"Gostávamos que as recomendações fossem mais acolhidas" no gás de botija

A Autoridade da Concorrência lamenta que as suas recomendações no caso do gás de botija não sejam mais acolhidas.



Margarida Matos Rosa, presidente da AdC, realçou que a entidade já fez "muitas recomendações", em particular à ERSE.



As recomendações "são ouvidas", mas, lamenta, "em boa parte não estão acolhidas".



Para Margarida Matos Rosa, "as recomendações são regulares, mas gostávamos que fossem mais acolhidas".



Neste setor, a AdC lembra que em 2016 houve um processo de práticas anticoncorrenciais concluído e que levou ao sancionamento da Galp.