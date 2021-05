Governo admite atraso no concurso do lítio para 2022

Atraso no estudo de impacto ambiental pode levar a derrapagem de pelo menos seis meses no lançamento do concurso para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio.

