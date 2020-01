Governo quer lançar novo leilão solar até março deste ano

O ministro do Ambiente revelou que no primeiro trimestre deste ano será lançado um novo leilão solar cujos projetos terão possibilidade de armazenamento.

"No primeiro trimestre haverá um novo leilão de atribuição de energia solar, mas agora também com possibilidade de alguns destes projetos terem armazenamento", referiu durante a audição no Parlamento no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2020.