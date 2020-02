Construção e clima “aquecem” painéis solares da Póvoa de Varzim

Popularizada a nível nacional na sequência de uma visita do então primeiro-ministro José Sócrates, por causa das alegações de que não tinha um certificado adequado à produção de painéis solares termodinâmicos, a Energie viu as vendas caírem para metade a partir de 2011 e está agora a recuperar parte do negócio perdido nos piores anos da crise.

Em 2019, segundo os dados facultados ao Negócios pela empresa da Póvoa de Varzim, a faturação aumentou cerca de 30%, para um valor a rondar 8,5 milhões de euros. Uma performance assente sobretudo na evolução das exportações, embora as encomendas de clientes no mercado nacional tenham também subido a dois dígitos, em particular no ramo da hotelaria.

"A estabilidade económica na Europa, os números relacionados com a nova construção e a urgência de medidas que travem a pegada de carbono e as alterações climáticas" foram os motivos apontados pelo CEO, Luís Rocha, para a evolução registada no ano passado, em linha com outros fabricantes europeus. Itália, Espanha e Dubai foram os principais destinos para os 10 mil painéis produzidos na Zona Industrial de Laúndos, onde emprega 40 funcionários.

Com aplicações no domínio do aquecimento central, das águas quentes sanitárias, da climatização de piscinas e do aquecimento de águas de grande volume, estes painéis são distribuídos em quase meia centena de países. Em 2019 estrearam-se a aquecer águas sanitárias em habitações na Argentina, Coreia do Sul e Nova Caledónia, tendo sido neste arquipélago da Oceânia que o contrato atingiu "o volume mais significativo": 250 mil euros.

A fábrica da Energie está instalada na Zona Industrial de Laúndos. Energie

A Energie foi fundada numa garagem no início dos anos 1980, numa altura em que quase ninguém falava de energia solar, tendo-se mudado para o município poveiro em 2007, altura em que começa também a exportar para Espanha e França. Os restaurantes McDonald’s em Espanha e Itália, o Ministério da Indústria no país vizinho, a residência da família real do Mónaco e as instalações da Guarda Suíça Pontifícia no Vaticano são alguns dos pontos de instalação mais conhecidos.

Confiando que "o crescimento continuará em 2020" e que "a eficiência energética [continuará a ser] uma preocupação mundial", a empresa nortenha está a investir um milhão de euros na construção de uma nova unidade produtiva com 1.500 metros quadrados, ao lado das atuais instalações com 4.500 de área. A inauguração está prevista para o início do segundo semestre e a expansão vai criar dez novos postos de trabalho e aumentar a produção em cerca de 20%.