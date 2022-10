Governo reduz fatura das empresas em 78% no gás e 60% na eletricidade

A partir de janeiro de 2023, as empresas podem contar com faturas mais baixas na luz, garante o ministro do Ambiente. A nova medida para travar os preços do gás terá ainda de ser “operacionalizada” pela ERSE e pode demorar mais tempo.

