Governo sob pressão para baixar preço da luz

Uma “bomba-relógio” que pode rebentar nas mãos das famílias já em 2022. Foi assim que a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) , Catarina Martins, descreveu os sucessivos aumentos que nos últimos meses têm atirado o preço da eletricidade no mercado grossista ibérico para valores recorde. As comercializadoras já admitiram que, mais cedo ou mais tarde, as subidas vão ser sentidas nos bolsos dos portugueses.



