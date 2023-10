Governo vai lançar leilão para atribuir potência de antiga central da EDP em Sines

O Governo vai lançar um leilão para atribuir a potência da ligação da antiga central a carvão da EDP em Sines, encerrada em janeiro de 2021, antes da data inicialmente prevista. Segundo noticia o Jornal Económico, o objetivo é atribuir a potência de 1.256 megawatts (MW) da unidade termoelétrica à produção de energias renováveis na zona de Sines.

"Da potência disponível em Sines, associada à antiga central termoelétrica a carvão, encontram-se reservados 800 MW destinados à promoção do uso local de energias renováveis, a qual é utilizada nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da energia. Neste âmbito, encontra-se em definição os termos do procedimento concorrencial a lançar", explicou o ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) ao jornal.

Quanto aos 456 MW que ficaram de fora do concurso, esta potência "foi reafetada às zonas de rede do Alentejo e Algarve", acrescentou.

"Com o encerramento da Central Termoelétrica a Carvão de Sines, a Licença de Produção associada foi extinta, pelo que a EDP não detém atualmente quaisquer direitos associados ao ponto de ligação da antiga Central a Carvão, nem posição preferencial num eventual procedimento concorrencial", segundo o MAAC.



