Greenvolt assina três contratos de fornecimento de energia nos EUA a 20 anos

A Greenvolt assinou um acordo de fornecimento de energia renovável nos Estados Unidos válido por 20 anos e ao abrigo de três "Power PurchaseAgreements" (PPA), informou esta terça-feira à noite a empresa liderada por João Manso Neto em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Os três PPA foram assinados pela Greenvolt Power Actualize, uma "joint venture" em que a Greenvolt Power North America tem uma posição maioritária e a Actualize Solar Partners detém o restante capital, com a Dominion Energy, descrita no comunicado como "uma das maiores empresas de prestação de serviços dos Estados Unidos a operar no mercado Médio Atlântico americano".O acordo tem a duração de 20 anos e abrange energia gerada por três parques solares que se encontram atualmente em desenvolvimento e que somam uma capacidade instalada de 76 MW e "geram 170 GWh de energia limpa" anualmente."Este projeto consolida a posição da Greenvolt como uma referência no desenvolvimento e operacionalização de projetos de energia renovável na América do Norte", conclui o comunicado da empresa.